PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Артист може осліпнути: у Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей

У відомого виконавця Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей – запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини. Артистові загрожує сліпота, якщо він вчасно не вирушить на лікування.

Сергей Бабкин

Бабкін розповів, що жодна клініка в Україні і СНД не займається лікуванням цього захворювання. Діагноз артисту поставили харківські лікарі тиждень тому. Нині Сергій Бабкін збирає документи, щоб вирушити на лікування до Відня (Австрія). За словами фахівців, артист вже втратив 70% зору, а тепер час йде на дні. Операція запланована на 10 лютого.

– Нині ми займаємося організацією поїздки, а це, під час карантину, дуже складно! Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути десятиденний карантин, бо зір не дає мені багато часу, – розповів музикант.

Читайте
Пісня дочекалася свого моменту: Сергій Бабкін про новий кліп та коронавірус

Роббі Вільямс захворів на Covid-19

Британський артист Роббі Вільямс здав позитивний тест на коронавірус під час відпустки з родиною. Тепер він перебуває на карантині на віллі на Карибах.

За тиждень перебування на віллі Роббі Вільямс повинен викласти £10,6 тис.

Фото: Sergey Babkin

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка