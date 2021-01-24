У відомого виконавця Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей – запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини. Артистові загрожує сліпота, якщо він вчасно не вирушить на лікування.

Бабкін розповів, що жодна клініка в Україні і СНД не займається лікуванням цього захворювання. Діагноз артисту поставили харківські лікарі тиждень тому. Нині Сергій Бабкін збирає документи, щоб вирушити на лікування до Відня (Австрія). За словами фахівців, артист вже втратив 70% зору, а тепер час йде на дні. Операція запланована на 10 лютого.

– Нині ми займаємося організацією поїздки, а це, під час карантину, дуже складно! Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути десятиденний карантин, бо зір не дає мені багато часу, – розповів музикант.

Роббі Вільямс захворів на Covid-19

Британський артист Роббі Вільямс здав позитивний тест на коронавірус під час відпустки з родиною. Тепер він перебуває на карантині на віллі на Карибах. За тиждень перебування на віллі Роббі Вільямс повинен викласти £10,6 тис.

Фото: Sergey Babkin