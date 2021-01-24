Обережно, нецензурна лексика: екс-динамівець Алієв знав кліп з Kyivstoner

Екс-футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв показал кліп на пісню, яку він записав у колаборації з блогерами КраСава та Kyivstoner.

Екс-спортсмен зазначив, що завжди хотів займатися музикою. Також у кліпі можна побачити товариша Алієва Артем Мілевського.

Трек футболіста рясніє нецензурною лексикою та зухвалими репліками. Дісталося і Пеле, і Зінченко.

– Футбол у моїй крові щоденно три проміле, відпочиваємо з проститутками у Янника на віллі, – співає Алієв у приспіві.

Прем’єра нового альбому Yarmak

Відомий реп-виконавець Yarmak випустив новий альбом під назвою Red Line (в перекладі – Червона лінія). Деякі треки репер записав спільно з іншими музикантами, зокрема Tricky Nicki, НКНКТ, TOF та FIR. Репер зазначає, що не знає, який саме трек може стати хітом, оскільки кожен з них несе сильний заряд.

Джерело: Кент