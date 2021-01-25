Популярна українська співачка Тіна Кароль святкує свій День народження. 25 січня зірці виповнилося 36 років.

Оскільки артистка народилася у Тетянин день, справжнє ім’я зірки – Тетяна Ліберман. Але вона вже 15 років підкорює український шоу-бізнес під сценічним псевдонімом Тіна Кароль. За цей час співачка випустила близько 40 відеокліпів та 7 студійних альбомів.

Факти ICTV вирішили згадати роботи артистки, які вона презентувала за останній рік своєї кар’єри.

Трилогія Знайти своїх

Кліп-трилогія Знайти своїх налічує три великі пісні однойменного нового альбому співачки. Це емоційний пазл, який складається у відповідь на питання: “У чому криється щастя?”.

Новими композиціями Найти своих, Лодочка і Небо артистка відзначила 15 років на сцені, підбиваючи підсумок великого творчого шляху.

– Знайти своїх – це щастя, втратити – випробування. Але набуття “своїх” можливо тільки тоді, коли перестаєш шукати, – каже Тіна, яка своїх людей, відданих шанувальників давно знайшла.

Тіна Кароль виконала в трилогії роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ. Для одних Тіна рятівне коло, для інших – справедливий вирок. Щастя в житті кожної людини полягає в набутті.

Олі Поляковій виповнилося 37

Українська співачка Оля Полякова відвяткувала свій 37-й День народження на Мальдівах.

У день свого 37-річчя, зірка опублікувала світлину, на якій позує на тлі екзотичного краєвиду. Оля продемонструвала свою фігуру у купальнику та подякувала всім шанувальникам за привітання.