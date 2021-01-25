Володимир Висоцький – біографія і подробиці життя

25 січня народився актор, співак та поет Володимир Висоцький. Він був і залишається кумиром, а його пісні продовжують лунати на концертах та в домівках багатьох.

До пам’ятної дати Факти ICTV підготували матеріал про співака.

Біографія Володимира Висоцького

Майбутній актор народився 25 січня 1938 року у Москві.

Його батьком був військовий зв’язківець родом з Києва, а мати – перекладачем німецької мови.

Володимир Висоцький ріс у Москві. На дитинство майбутнього актора припали події Другої світової війни. Хлопець разом з матір’ю переїхав до Оренбурзької області, але у 1943 році уже повернувся до міста.

Після війни деякий час жив у Німеччині.

У 1955 році закінчив школу та вступив до Московського інженерно-будівельного інституту імені В. В. Куйбишева, але покинув його через рік.

Наступного року вступив на акторське відділення Школи-студії МХАТ імені В. І. Немировича-Данченка.

З 1960 року починає грати на сцені Московського драматичного театру імені О. С. Пушкіна, Московського театру мініатюр.

Паралельно знімається у кіно, його перші роботи – Однолітки (1959), Кар’єра Діми Горіна (1961).

Водночас пише перші пісні 49 дней, Татуировка.

З 1964 року починає працювати у Московському театрі драми і комедії на Таганці, він грав у ньому до кінця життя.

1967 рік стає переломним для його кінокар’єри: виходить фільм Вертикаль, який приносить йому славу.

Він також випускає платівку з піснями.

З цього часу він нерідко виїжджає за кордон, де записує ще чотири диски.

У 1971 році на сцені театру на Таганці грає Гамлета. На думку театральних критиків, це його краща роль.

Володимир Висоцький був тричі одружений, мав двох дітей.

Смерть Володимира Висоцького

Актор багато працював: вдень у театрі чи на кіностудіях, а вночі – писав пісні. Він спав лише три – чотири години на добу. Крім того, актор зловживав алкоголем.

25 липня 1979 під час концерту в Узбекистані він втратив свідомість. Є версія, що то була клінічна смерть.

Через рік, 25 липня 1980 року, Висоцький помер на 42 році життя. За однією з версій, організм не витримав ритму життя.

Володимир Висоцький та Київ

У Києві, у будинку на вулиці Бульварно-Кудрявська, 42, жили дідусь та бабуся співака по батьковій лінії, яких Володимир Висоцький відвідував з самого дитинства.

Крім того, він приїздив до батька, який служив у штабі Київського воєнного округу.

Також його перше кохання та перша дружина Ізольда Жукова після закінчення вишу працювала у Києві, у театрі Лесі Українки, через що співак проводив багато часу у місті.

І навіть після розлучення з нею Володимир Висоцький неодноразово відвідував українську столицю з концертами, а також під час зйомки фільмів та у складі театральних груп.

Фільм про Володимира Висоцького

У грудні 2011 року вийшов фільм про життя актора – Висоцький. Дякуємо, що живий.

Кінокартина розповідає про його професійне становлення та стосунки з жінками. Вражає зовнішня схожість актора з бардом.

Висоцького зіграв Сергій Безруков.

Фото: Вибране, Kievlyanin2015