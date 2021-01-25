Відома українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла у відпустку на Мальдіви. Зірка зупинилась на віллі, що стоїть на воді з видом на тропічний ліс та Індійський океан.

На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася фото, на якому позує в бікіні бронзового кольору з блискітками. На шиї у зірки виблискує намисто з перлами та лаконічний ланцюжок.

Телеведуча розпустила мокре волосся та прикрасила зачіску червоною квіткою. Образ вона довершила легким макіяжем з блискучими тінями та нюдовою помадою.

В Instagram-stories Лесі – яскраві відео з відпочинку. Зірка показує мальовничі пейзажі Індійського океану, а також ділиться своїм раціоном харчування.

Оля Полякова роздяглася на Мальдівах

Українська співачка Оля Полякова поділилася відвертими фото зі своєї відпустки на Мальдівах.

Зірка показала свою чудову форму на світлинах у купальнику і білій накидці. Також співачка продемонструвала своє засмагле тіло і сталевий прес.