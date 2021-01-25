Відома акторка Кіра Найтлі не зніматиметься в еротичних сценах у фільмах, якщо режисером виступатиме чоловік.

Про це вона повідомила у розмові на Chanel Connects

– У мене немає повної відмови, але вона є з чоловіками. Частково це через гордість, але також – через чоловічий погляд, – зазначила акторка.

За словами Найтлі, якщо фільм зосереджений на життєвому досвіді жінки, зокрема йдеться про вагітність, то вона хотіла б співпрацювати з жінкою-режисером.

Вона додала, що тему материнства, вагітності та змін, які переживає тіло у цей період, було б доречніше досліджувати з жінкою.

– Якби я розповідала історію про материнство та прийняття тіла, мені здається, що це має бути з жінкою-режисером, – підкреслила 35-річна акторка.

Кіра Найтлі розповіла, що їй некомфортно було б розкривати чоловічий погляд на ці теми.

Водночас вона сказала, що розуміє важливість оголених сцен у певних фільмах.

– Я не хочу, щоб це були ті жахливі сексуальні сцени, коли ти вся в олії та всі стогнуть. Мені нецікаво таке робити, – заявила Найтлі.

Проте вона зізналася, що є еротичні сцени у кіно, які є цілком доречними, проте зніматися там вона не прагне.

– Тому що я занадто горда, моє тіло вже народило двох дітей, і я просто не хотіла б стояти оголеною перед групою чоловіків, – пояснила акторка.

Зйомки секс-сцен для серіалу Бріджертони

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