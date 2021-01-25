Відома актриса театру та кіно Ірина Токарчук померла на 61 році життя.

Близькі актриси повідомили, що у Ірини стався серцевий напад. Інформацію про смерть Токарчук підтвердив друг актриси кінокритик Євген Женін.

Серце Ірини Токарчук зупинилося ще до приїзду швидкої. Лікарі спробували реанімувати актрису, проте врятувати її не вдалося.

– Сумна новина: не стало Іри Токарчук – хорошої актриси та доброго друга, – написав Євген Женін.

Актриса відома багатьом глядачам як тітка Сіма з Джентльмен-шоу. Ірина брала участь у театральних постановках проекту Маски-Шоу, Отелло, Орфей та Еврідіка, Ромео та Джульєтта.

У 2014 році Токарчук була нагороджена почесним знаком Одеського міського голови За заслуги перед містом.

Смерть Наталі Делон

Актриса Наталі Делон померла у віці 79 років. Причиною смерті відомої французької акторки стало онкологічне захворювання.

Наталі Делон була першою та єдиною дружиною Алена Делона.

Французьку акторку вважали однією з найкрасивіших жінок світу. За свою кар‘єру акторка знялась в 30 кінокартинах.