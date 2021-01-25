Знаменитий російський стиліст Олександр Шевчук помер у віці 54 років. Іміджмейкер працював з Аллою Пугачовою, Ларисою Доліною, Філіпом Кіркоровим, Поліною Гагаріною, Людмилою Гурченко, Земфірою та багатьма іншими зірками.

Цією новиною на своїй сторінці в Instargam поділилася латвійська співачка Лайма Вайкуле.

– У нас було спільне минуле, якого можна не соромитися та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Його більше немає з нами, – написала артистка під своєю публікацією.

Причина смерті зіркового стиліста поки не повідомляється.

Олександр Шевчук співпрацював з багатьма російськими артистами та був їхнім близьким другом. Він пропрацював у мистецтві краси 26 років і знав, як за п’ять хвилин з жінки зробити королеву.

Був стилістом багатьох російських шоу – Фабрика зірок, Голос, Дві зірки, Льодовиковий період, Старі пісні про головне.

























Працював з Пугачовою та Вайкуле: помер відомий стиліст Олександр Шевчук / 7 фотографий

– Скажіть, що це помилка і що з вами все добре. Саша, ви залишили величезний внесок в індустрію моди, ви – номер один, – пишуть приголомшені трагічною новиною шанувальники зіркового експерта моди.

Помер дизайнер Сергій Єрмаков

Відомий український дизайнер Сергій Єрмаков помер на 48 році життя. Кутюр’є з дитинства страждав на цукровий діабет та був майже незрячим.

Його вбрання одягали багато зірок, такі як Світлана Лобода, Надія Мейхер, Камалія, Даша Астаф’єва, Маша Єфросиніна та інші.

Фото: Александр Шевчук