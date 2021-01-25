Батько української співачки Насті Каменських Олексій Жмур помер на 81-му році життя.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Співачка опублікувала їх спільне відео зі святкування Нового року 2021. Каменських написала зворушливі слова, адресовані тату.

Я кохана, тату… Завжди була кохана тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам’ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тату! – написала Настя.

Батько Насті Каменських – Олексій Йосипович Жмур, спортсмен і музикант, був капітаном команди Динамо з волейболу, потім концертним директором хору імені Г. Верьовки. Причина та деталі смерті чоловіка поки невідомі.

Помер відомий телеведучий Ларрі Кінг

Культовий американський телеведучий та письменник Ларрі Кінг помер. Йому було 87 років.

Ларрі Кінг помер від коронавірусу. Інформацію підтвердили в офіційному акаунті телеведучого.

Останні тижні свого життя Ларрі Кінг перебував у клініці Cedars Sinai в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.