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Анастасія Дячкіна |

Відомого стендапера Олександра Шаляпіна знайшли мертвим

У Москві знайшли мертвим відомого стендапера Олександра Шаляпіна. За попередньою версією правоохоронців, артист покінчив життя самогубством.

Відомого стендапера Олександра Шаляпіна знайшли мертвим

Тіло Олександра виявила його дружина Анастасія, яка повернулася з дачі.

Правоохоронці з’ясовують, що штовхнуло 41-річного учасника Stand Ud Show до такого вчинку.

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За словами дружини артиста, останні 20 років він страждав через проблеми з алкоголем і недавно проходив відповідне лікування в Бєлгороді.

Олександр Шаляпін – комік-бітбоксер – потрапив в найперший перший склад Stand Up, який показували по телевізору. Шаляпін запам’ятався більше не жартами, а своєю енергетикою.

Шаляпін брав участь в КВН. На його рахунку також не тільки участь в шоу комедійного жанру, а й ролі в різних кінопроектах, наприклад, Бумер: Фільм другий, Універ. Нова общага.

14 січня помер художній керівник Єралашу Борис Грачевський. У нього був діагностований коронавірус.

Борис Грачевський захворів на коронавірус 21 грудня 2020 року, а через шість днів його госпіталізували. Потім перевели в реанімацію, а після лікарі ввели його в кому та підключили до апарату ШВЛ.

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