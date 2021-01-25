Американська акторка Енн Гетевей розповіла про корисність критики в мережах. Акторка пережила неприємний період своєї кар’єри після того, як зіграла роль французької повії у фільмі Знедолені 2012 року.

Така кількість хейту була викликала заявою 38-річної зірки про необхідність обрізати волосся і скинути “нездорові” 11 кілограмів. І всі ці жертви були заради ролі. Тоді ж Енн зазначила, що майже зійшла з розуму, мріючи точно перевтілитись в образ свого персонажа.

– Якщо вам здається, що ви вмираєте від сорому, то насправді ви стаєте сильніше, – заявила Гетевей.

Також шанувальники розкритикували слова Гетевей про те, що перед зйомками вона максимально обмежила свій раціон. Акторка харчувалася крихітними порціями вівсянки, щоб “виглядати майже як мрець”.

– Я дійсно не хочу копатися в минулому, але тоді інтернет повстав проти мене. Люди висловлювали ненависть на мою адресу. Все виглядало дуже серйозно. Але це пішло на користь. Такі ситуації додають сили. Коли трапляється щось погане, не бійся цього – просто продовжуй жити далі, рухайся далі, – сказала акторка.

Нещодавно Енн також зізналася, що не зазнала почуття щастя, коли отримала першу премію Оскар за свою роль.

– Зазвичай люди відчувають щастя в момент нагородження, але я не була щаслива. Я відчувала себе не в своїй тарілці, тому що стояла там у сукні, яка коштує стільки, що деякі люди за все життя не зможуть побачити таку суму грошей, і отримувала нагороду за зображення болю, який все ще відчувався дуже важливою частиною нашого колективного досвіду, – зазначила Гетевей.

Акторка також розповіла, що цей досвід навчив її спокійніше ставитися до таких ситуацій. Знаменитість зізналася, що пережити той період їй допомогла підтримка чоловіка Адама Шульмана, а також зустрічі з друзями дитинства, з якими вона підтримує стосунки й донині.

– З моїм другом дитинства я познайомилася, коли мені було років п’ять. Ми всі намагаємося збиратися разом, принаймні, один або два рази на рік, і ми беремо участь в житті один одного, – сказала акторка.

Карантин Енн Гетевей

Енн Гетевей працювала під час карантину в США. Актриса зіграла головну роль фільму Локдаун режисера Дага Лаймана. Знімання комедії відбувались в розпал пандемії. Реліз відбувся 14 січня 2021 року на HBO Max. Світова прем’єра відбудеться 5 березня 2021 року.

Гетевей провела локдаун в Каліфорнії з чоловіком і синами: чотирирічним Джонатаном і Джеком, якому нещодавно виповнився рік. Енн зазначила, що зіткнулася і з певними труднощами під час карантину.

– Адам чудовий. Якщо вам необхідно провести карантин з іншою дорослою людиною, то мій чоловік – ідеальна кандидатура. У перші дні ізоляції ми всі були настільки вражені, що потрібно було багато прийняти і проаналізувати. А мені так хотілося вивільнитися. Я не хотіла лякати своїх дітей, тому часто просто кричала в подушку, – зізналася Енн.

Фото: Енн Гетевей