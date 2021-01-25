Студії Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures випустили новий трейлер фантастичного блокбастера Ґодзілла проти Конґа режисера Адама Вінгард. Бюджет фільму склав близько $200 млн.

У видовищній битві зустрінуться міфічні мутанти, а доля людства буде під загрозою.

Конґ і його захисники вирушають у небезпечну подорож на пошуки своєї справжньої домівки. До них приєднується осиротіла дівчинка Цзя, яка має унікальний і сильний зв’язок із Конґом.

Несподівано на своєму шляху вони зустрічають розлюченого монстра Ґодзіллу, що несе за собою руйнування.

Епічне зіткнення двох титанів, спровоковане небаченими силами, – ключ до розгадки таємниці, захованої у самому ядрі Землі.

Прем’єра Годзилла проти Конга запланована на 26 березня 2021 року у форматах в 2D, 3D і IMAX.

Фільм про Джеймса Бонда

Прем’єру фільму про Джеймса Бонда 007: Не час помирати знову перенесли через пандемію коронавірусу.

Творчі фільму оголосили, що новою датою прем’єри стрічки про Джеймса Бонда стало 8 жовтня 2021 року.

Прем’єра фільму переносилася вже двічі. Перший реліз картини планувався на квітень 2020 року.