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Факти / Шоу-бізнес
Людмила Богданова |

Дорн і Гудков стали новими ведучими шоу Орел і Решка

Стали відомі імена ведучих нового сезону телевізійної програми про подорожі Орел і Решка. Ними виявилися український співак Іван Дорн та російський шоумен Олександр Гудков.

Дорн і Гудков

Цього року пізнавальному шоу виповнюється 10 років. Перший випуск ювілейного сезону на Новому каналі покажуть уже 13 лютого. Однак Дорн і Гудков з’являться на екранах лише один раз – зіркові пари будуть щоразу змінюватися.

 

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Публикация от Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv)

Іван Дорн – популярний український співак, телеведучий і власник продюсерського центру. У 2010 році артист розпочав сольну кар’єру.

Олександр Гудков – російський актор, телеведучий, сценарист, шоумен і креативний директор жіночого гумористичного шоу Comedy Woman. Гудков очолює багато проектів, зокрема є одним з головних персонажів каналу Чікен Каррі на платформі Youtube.

Напередодні стало відомо, що ведучими шоу Орел і Решка також стануть Мішель Андраде та Олексій Завгородній (Позитив). Перший випуск з українськими зірками глядачі зможуть побачити уже 13 лютого.

Фото: Іван Дорн, Олександр Гудков

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