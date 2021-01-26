Стали відомі імена ведучих нового сезону телевізійної програми про подорожі Орел і Решка. Ними виявилися український співак Іван Дорн та російський шоумен Олександр Гудков.

Цього року пізнавальному шоу виповнюється 10 років. Перший випуск ювілейного сезону на Новому каналі покажуть уже 13 лютого. Однак Дорн і Гудков з’являться на екранах лише один раз – зіркові пари будуть щоразу змінюватися.

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Іван Дорн – популярний український співак, телеведучий і власник продюсерського центру. У 2010 році артист розпочав сольну кар’єру.

Олександр Гудков – російський актор, телеведучий, сценарист, шоумен і креативний директор жіночого гумористичного шоу Comedy Woman. Гудков очолює багато проектів, зокрема є одним з головних персонажів каналу Чікен Каррі на платформі Youtube.

Напередодні стало відомо, що ведучими шоу Орел і Решка також стануть Мішель Андраде та Олексій Завгородній (Позитив). Перший випуск з українськими зірками глядачі зможуть побачити уже 13 лютого.

Фото: Іван Дорн, Олександр Гудков