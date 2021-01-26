Колишня кохана американського актора Армі Хаммера модель Пейдж Лорен поділилася деякими інтимними моментами у стосунках з актором.

У соціальних мережах Хаммера прозвали канібалом через шокуючі подробиці сексуальних захоплень. За словами Лорен, час, проведений з Армі, був як у 50 відтінках сірого, але без кохання.

– Коли ми були разом, у мене були синці по всьому тілу. У мене досі залишилися деякі сліди. Я була його реальною фантазією Крістіана Грея. На мені були сліди укусів. Він був одержимий, – розповіла Лорен.

22-річна Пейдж зізналася, що якби часом вона не зупиняла Армі, то він міг би з’їсти шматок її тіла. Водночас вона відзначає, що всі бажання Армі були сповнені серйозності.

– Він хотів знайти доктора в Лос-Анджелесі, щоб той міг видалити одне з моїх ребер, оскільки воно, нібито, мені не потрібне, а потім приготувати його на грилі й з’їсти, поки я дивлюся, – поділилася Лорен.

Скандальні сексуальні бажання Армі Хаммера

Нещодавно в простори соціальних мереж просочилися інтимні листування актора, в яких він повідомляє про жорстокі сексуальні бажання. У повідомленнях Хаммер просить своїх дівчат дати йому випити їхню кров, фантазує про те, як хотів би стискати їхні живі серця, і навіть загрожує відірвати голову, якщо його дружина дізнається про це.

З цього приводу висловилися вже багато дівчат, які підтвердили нездорові бажання актора.

Фото: Армі Хаммер