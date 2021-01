У популярному серіалі Бріджертони від Netflix глядачі виявили кіноляпи, які допустили творці проекту.

Користувачі соціальної мережі Twitter помітили, що в одній зі сцен, коли проїжджає кінний екіпаж, на дорозі можна побачити жовту розмітку. Але події серіалу розгортаються в 1813 році, за сто років до того, як на дорогах Великої Британії почали використовувати жовті лінії для обмеження паркування.

Oh dear, modern yellow no parking lines on the street in the tv drama ‘Bridgerton’.

I’ve worked on a few films/tv shows as historical consultant and art department, I remember our lot painting over modern white lines on a street or covering the whole street with earth 😉 pic.twitter.com/AN4v6kqhCB

— Fake History Hunter (@fakehistoryhunt) January 24, 2021