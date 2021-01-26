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Валентина Чорна |

Кіноляпи у серіалі Бріджертони – яких помилок припустився Netflix

У популярному серіалі Бріджертони від Netflix глядачі виявили кіноляпи, які допустили творці проекту.

Бриджертоны

Користувачі соціальної мережі Twitter помітили, що в одній зі сцен, коли проїжджає кінний екіпаж, на дорозі можна побачити жовту розмітку. Але події серіалу розгортаються в 1813 році, за сто років до того, як на дорогах Великої Британії почали використовувати жовті лінії для обмеження паркування.

Також в епізоді, коли подруги Пенелопа та Елоїз гуляли вулицями Лондона без батьків, фанати серіалу помітили залізну кришку люка телекомунікаційного обладнання.

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Серіал Бріджертони лідирує за переглядами в Україні

Кількість переглядів серіалу Бріджертони від Netflix досягла 63 млн протягом чотирьох тижнів після дебюту на Різдво 25 грудня 2020 року. Таким чином він став лідером серед українських глядачів.

Серіал також вийшов на перше місце у топ-10 рейтингу Netflix у 76 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Бразилії, Франції та Південній Африці.

Фото: Netflix Queue

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