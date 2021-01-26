Дружина та концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла про фінансові проблеми в родині, заробіток та кредит артиста.

В інтерв’ю програмі Зірковий шлях Реп’яхова зізналася, що після тривалої перерви в них з чоловіком налагоджується концертна діяльність.

– Нам нарешті почали телефонувати та бронювати заздалегідь дати на свята, – зізналася концертний директор.

Через фінансові питання в пари час від часу трапляються сварки. Дівчина вважає, що не можна опускати ціну на виступи Павліка, коли цього просять замовники.

– Можуть запропонувати і зовсім невеликі гроші за концерт. У цьому випадку я кажу, що потрібно зберегти свою репутацію і не знижувати ціни. Віктор Франкович вважає навпаки, – розповіла Катерина.

Співак не упускає жодної можливості заробітку, адже карантин сильно вплинув на фінанси сім’ї.

– Рік карантину взяв своє. Мінімум на 150 тис. грн ми в мінусі щомісяця, – відверто сказала Реп’яхова.

Концертний директор розповіла, що артист допомагає своїй попередній сім’ї матеріально.

Через почуття провини і відповідальності він виплачує колишній дружині Ларисі Созаєвій кредит за квартиру.

– Усе, що стосується кредиту, то Віктор допомагає. Він взяв його 15 років тому, отже погасити повинен теж він. Щодо інших питань, я вважаю, що людина має вчитися жити самостійно та вміти за себе постояти. Віктор не вічний, – наголосила Реп’яхова.

Екс-дружина співака Созаева не стала мовчати та відповіла Катерині на своїй сторінці в Facebook на слова стосовно кредиту.

Лариса опублікувала інтерв’ю дівчини, до якого підкріпила вірш Юрія Маркавцева Собака лает – караван идет.

– Молода і нерозумна. Сьогодні він поруч, а завтра ні. Дитиною не втримаєш, – пишуть підписники під публікацією екс-коханої Павліка.

Також багатьох вразили слова Катерини. Дівчина заявила, що зможе жити без артиста.

– У моєму житті все облаштовано так, що я зможу завтра жити без Віктора так само, як сьогодні живу з ним, – сказала Реп’яхова.

Нагадаємо, що після 25 років спільного життя з Ларисою Созаєвою Віктор Павлік пішов до Катерини Реп’яхової. Пара офіційно оформила свій шлюб 29 травня 2020 року. Однак через карантин урочисту частину перенесла на 2021 рік.

Вагітна дружина Павліка поділилася фото з УЗД

Український співак Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп’яховою чекає на народження первістка.

Катерина перебуває на п’ятому місяці вагітності. Про свій стан вона дізналася на четвертому тижні.

Перші пологи дівчини заплановані на 13 червня 2021 року.

На своїй сторінці в Instagram Реп’яхова показала, як немовля росте в утробі.

Фото: Катя Павлик