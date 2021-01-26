Одеський міжнародний кінофестиваль у 2021 році пройде офлайн – дати

Деталі цьогорічної програми та старт прийому заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ оголосять згодом.

На початку поточного року ОМКФ змінив керівний склад. Виконавчим директором фестивалю стала Ганна Мачух. Також ОМКФ планує створити незалежну відбіркову комісію, яку очолить колишній програмний директор та консультант фестивалю Алік Шпилюк.

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11-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувся в онлайн-форматі та тривав із 25 вересня до 3 жовтня 2020 року.

Книжковий Арсенал у 2021 році

Також в офлайн-режимі у 2021 році відбудеться ювілейний Х Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Захід триватиме з 26 до 30 травня. Він відбудеться у гібридному форматі через карантинні обмеження.

Організатори книжкового форуму зазначили, що розуміють цінність живого контакту, тому вирішили не відмовлятися від ярмаркової та подієвої частини у Мистецькому арсеналі.

Джерело: ОМКФ