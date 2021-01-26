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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Марія Степанюк |

Одеський міжнародний кінофестиваль у 2021 році пройде офлайн – дати

Одеський міжнародний кінофестиваль у 2021 році відбудеться в Одесі із 14 до 21 серпня.

Одеський міжнародний кінофестиваль

Минулоріч через пандемію кінофестиваль провели онлайн, але у 2021 році він відбудеться офлайн у дещо зміненому форматі.

— Кожен Одеський міжнародний кінофестиваль — по-своєму особливий. Минулого року через очевидні обставини ми успішно експериментували з онлайн-форматом і вже тоді розуміли, що загалом фестиваль потребує докорінних змін. 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне — найкращі фільми України та світу і, звичайно, нашу унікальну атмосферу, яку цього року ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі, – сказала президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

Деталі цьогорічної програми та старт прийому заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ оголосять згодом.

На початку поточного року ОМКФ змінив керівний склад. Виконавчим директором фестивалю стала Ганна Мачух. Також ОМКФ планує створити незалежну відбіркову комісію, яку очолить колишній програмний директор та консультант фестивалю Алік Шпилюк.

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11-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувся в онлайн-форматі та тривав із 25 вересня до 3 жовтня 2020 року.

Книжковий Арсенал у 2021 році

Також в офлайн-режимі у 2021 році відбудеться ювілейний Х Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Захід триватиме з 26 до 30 травня. Він відбудеться у гібридному форматі через карантинні обмеження.

Організатори книжкового форуму зазначили, що розуміють цінність живого контакту, тому вирішили не відмовлятися від ярмаркової та подієвої  частини у Мистецькому арсеналі.

Джерело: ОМКФ

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