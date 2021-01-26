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Валентина Чорна |

Перший крок до популярності: Камінська згадала свій дебют на ТБ

Українська співачка Слава Камінська поділилася архівним відео з реаліті-шоу Острів спокус. Саме тоді зірка вперше з’явилася на телебаченні разом зі своїм хлопцем Андрієм.

Слава Каминская

Острів спокус – це популярний на той час проект, у якому чотири пари відправлялися на Сейшельські острови для того, щоб перевірити свої стосунки на міцність.

На момент зйомок реаліті-шоу Славі був 21 рік і вона зустрічалася зі старшим на два роки Андрієм Скориним, який працював особистим помічником президента автомобілебудівної компанії. Пара розповіла, що вони познайомилися на першому курсі Київського університету культури і мистецтв.

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Андрій зазначив, що помітив Славу відразу, адже вона дуже яскрава дівчина, на яку тяжко не звернути уваги. Натомість хлопець підкорив співачку зовнішніми даними.

На проекті артистка мала дуже відвертий вигляд. Вона була одягнена у міні-спідницю та майку з принтом. Образ Камінська довершила босоніжками на платформі, яскравим макіяжем та аксесуарами.

– Мій перший крок до популярності. Оля – це мій сценічний псевдонім, – пожартувала Слава Камінська.

Підписники Слави були вражені, коли побачили співачку в неочікуваному для них образі. Більшість шанувальників зазначили, що зараз вона виглядає значно краще і пластичні операції пішли їй на користь. Також деякі фанати здивувалися тому, що справжнє ім’я артистки – Ольга Кузнєцова.

В сторіз Камінська поділилася архівним фото, на якому її обличчя ще без хірургічних втручань.

Слава Каминская

Слава Камінська в образі нареченої

Солістка гурту НеАнгели Слава Камінська опублікувала фото в образі нареченої.

На світлині зірка позує у розкішній білій сукні з довгим рукавом, блискучим шлейфом та відвертим декольте. Шанувальники Слави порівняли її зі Сніговою Королевою та закидали компліментами.

Фото: Слава Камінська

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