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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Слава в обмін на свободу: в США знімуть документальний фільм про Брітні Спірс

Американське видання The New York Times знімає документальний фільм про життя всесвітньо відомої співачки Брітні Спірс.

Бритни Спирс

Документальний фільм Framing Britney Spears вийде вже 5 лютого 2021 року на відеострімінговій платформі Hulu. Це буде свого роду таймлайн кар’єри Брітні.

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Автори документального фільму покажуть найяскравіші моменти з життя співачки: перші успіхи й поразки, зворотню сторону популярності, розрив стосунків із двома дітьми і нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

Джеймі вже 13 років приймає всі рішення, що стосуються творчого та особистого життя своєї 39-річної дочки. Співачка неодноразово заявляла, що батько обманним шляхом став її опікуном у 2008 році. За словами Брітні, це не більше ніж фінансова афера: про це вона докладно розповіла в листі фотографу Ендрю Геллері.

Питання про опікунство над Брітні довгий час замовчувалося. Згодом фанати дізналися про те, як насправді страждає їхній кумир, і запустили рух #FreeBritney.

Брітні Спірс програла справу про опіку в суді

Брітні Спірс намагалася через суд повернути собі свободу. Американська поп-зірка програла справу з приводу звільнення від опіки батька. Під час слухань адвокат зірки зазначив, що вона боїться батька, але й надалі боротиметься за свої права. Також він наголосив, що батько та дочка довгий період не контактували й між ними не існує нормальних відносин.

Зірка вимагає права розпоряджатися власним життям і фінансами. Але поки що їй у цьому відмовлено: до 1 лютого 2021 року вона перебуватиме під опікою батька, а колишній керівник із нерухомості Брітні  навіть передбачає, що це може тривати до кінця її життя.

Фото: Брітні Спірс

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