Американське видання The New York Times знімає документальний фільм про життя всесвітньо відомої співачки Брітні Спірс.

Документальний фільм Framing Britney Spears вийде вже 5 лютого 2021 року на відеострімінговій платформі Hulu. Це буде свого роду таймлайн кар’єри Брітні.

Автори документального фільму покажуть найяскравіші моменти з життя співачки: перші успіхи й поразки, зворотню сторону популярності, розрив стосунків із двома дітьми і нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j — FX Documentaries (@FXDocs) January 22, 2021

Джеймі вже 13 років приймає всі рішення, що стосуються творчого та особистого життя своєї 39-річної дочки. Співачка неодноразово заявляла, що батько обманним шляхом став її опікуном у 2008 році. За словами Брітні, це не більше ніж фінансова афера: про це вона докладно розповіла в листі фотографу Ендрю Геллері.

Питання про опікунство над Брітні довгий час замовчувалося. Згодом фанати дізналися про те, як насправді страждає їхній кумир, і запустили рух #FreeBritney.

Брітні Спірс програла справу про опіку в суді

Брітні Спірс намагалася через суд повернути собі свободу. Американська поп-зірка програла справу з приводу звільнення від опіки батька. Під час слухань адвокат зірки зазначив, що вона боїться батька, але й надалі боротиметься за свої права. Також він наголосив, що батько та дочка довгий період не контактували й між ними не існує нормальних відносин.

Зірка вимагає права розпоряджатися власним життям і фінансами. Але поки що їй у цьому відмовлено: до 1 лютого 2021 року вона перебуватиме під опікою батька, а колишній керівник із нерухомості Брітні навіть передбачає, що це може тривати до кінця її життя.

Фото: Брітні Спірс