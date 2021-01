Американське видання The New York Times знімає документальний фільм про життя всесвітньо відомої співачки Брітні Спірс.

Документальний фільм Framing Britney Spears вийде вже 5 лютого 2021 року на відеострімінговій платформі Hulu. Це буде свого роду таймлайн кар’єри Брітні.

Автори документального фільму покажуть найяскравіші моменти з життя співачки: перші успіхи й поразки, зворотню сторону популярності, розрив стосунків із двома дітьми і нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j

— FX Documentaries (@FXDocs) January 22, 2021