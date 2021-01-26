На Євробачення 2021 Ізраїль представлятиме Еден Алене з піснею Set Me Free. Цього року конкурс відбудеться в Роттердамі, що в Нідерландах.

Пісня Еден Алене Set Me Free (Звільни мене) розповідає чуттєву історію невизначеності та сумнівів, яка завершується щасливим фіналом.

Відбір представника на Євробачення Ізраїль розпочав ще восени: тоді організаторам довелося обирати з-поміж 200 композицій.

Після розгляду список конкурсантів скоротили до дев’ятьох. 20-річна Еден Алене здобула впевнену перемогу за результатами голосування глядачів та шанувальників.

Євробачення 2021 розпочнеться 12 травня у Роттердамі. Участь у пісенному конкурсі візьме 41 країна. Фінал заплановано на 22 травня.

Найцікавіше про Еден Алене

Біографія Еден Алене вражає: обоє батьків співачки родом з Ефіопії, а сама співачка вдало поєднує співочу кар’єру і службу в ізраїльській армії.

З раннього Еден Алене професійно займалася балетом, але з часом почала відвідувати уроки хору. За словами співачки, найбільше її надихає творчість Бейонсе та Кріса Брауна.

Варто зазначити, що наразі найвідомішим виконавцем з ефіопським корінням є The Weeknd (справжнє ім’я – Абель Тесфайє).