Музикант і генеральний продюсер російського телеканалу RTVi Сергій Шнуров поскаржився в поліцію на погрози продюсера Йосипа Пригожина. Про це повідомив адвокат співака Олексій Добринін.

Раніше співачка Валерія звинуватила лідера гурту Ленінград в даремній критиці Пригожина. Музикант написав в своєму Instagram-акаунті, що подружжю необхідна медична допомога, а сам Сергій займається вирішенням конкретних завдань, і порадив всім зайнятися справою. Шнуров також заявив, що Пригожин «перевзувся» і став просити допомоги для шоу-бізнесу.

– Тітка Лера, допомога потрібна вам і вашому чоловіку, серйозна, можливо, навіть медична. А людям потрібна робота. За що я і виступаю, давно та послідовно. Я не говорю нісенітниці на кожному кроці та не намагаюся додзвонитися Паніну та Куклачову, а збираю профспілки із конкретними цілями та завданнями. Чого і вам раджу. Займіться вже якоюсь справою, – написав Шнуров.

У грудні 2020 року Пригожин, коментуючи висловлювання Шнурова про свою дружину, співачку Валерію, заявив, що в конфлікті з рок-музикантом готовий дійти до рукоприкладства. Зокрема, він розповів про свій намір “тріснути Шнурова по голові”.

– Оскільки ми перебуваємо в публічному просторі, прийти і дати в морду складно, він одразу напише заяву. Але, коли він зачіпає Валерію, повинен розуміти, що рано чи пізно я його трісну по голові. Особисто, – обурювався Пригожин.

Адвокат Шнурова відповів на таку погрозу Йосипа дуже грізно.

– В цьому випадку висловлювання Йосипа Пригожина підпадають під ознаки складу злочину, передбаченого ст. 119 КК Росії, – загроза заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (до п’яти років позбавлення волі). А для того, щоб задиристий пан Пригожин не перейшов від погроз до дій, поки триває дослідча перевірка, ми подали в поліцію ще одну заяву – профілактичну, – заявив адвокат Шнурова.

Йосип Пригожин сказав, що його не сповіщали щодо того, чи подав лідер гурту Ленінград заяву в поліцію.

– Звідки мені знати… Я вперше чую про цю заяву, співробітники поліції зі мною не зв’язувалися. Він займається самопіаром, – відповів Пригожин.

Конфлікт Шнурова і Пригожина

У травні 2020 року між діячами російського шоу-бізнесу Сергієм Шнуровим та Йосипом Пригожиним розгорівся конфлікт. Приводом стали слова Йосипа про жахливе становище артистів під час самоізоляції. В інтерв’ю продюсер заявив, що навіть найпопулярніші артисти зараз практично бідують, оскільки втратили можливість заробляти.

У відповідь на це Шнуров опублікував на своїй сторінці вірш, в якому запропонував допомогти Пригожину хто чим може на їжу та надіслати сосиски.

– Я розумію, що ти закінчив свою творчу кар’єру, заробив пристойну кількість грошей, молодець. Зараз слід подбати про людей, які ще не встигли дістатися до вершин музичного Олімпу, – відповів Пригожин Шнурову.

Однак Шнуров відреагував на слова Пригожина тим, що почав вести свою колонку на порталі Комсомольскої правди, де ставить під сумнів популярність відомих російских зірок.

Фото: Сергій Шнуров