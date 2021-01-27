Штучне запліднення Періс Гілтон, прощання Памели Андерсон у соціальних мережах та розлучення трансгендерного чоловіка Елліота Пейджа. Факти ICTV підготували для вас добірку останніх новин зірок американського шоу-бізнесу.

Американська акторка і співачка Періс Гілтон зізналася, що почала робити процедуру штучного запліднення. Цією новиною 39-річна зірка поділилася в подкасті The Trend Reporter.

– Ми робимо ЕКО, тому що так я зможу обрати близнюків – хлопчика і дівчинку, якщо захочу, – поділилася артистка.

Співачка розповіла, що їй вже зробили вилучення зрілих яйцеклітин.

– Це було складно, але я знала, що воно того варте. Мені зробили вилучення зрілих яйцеклітин кілька разів, – сказала Періс.

Відомо, що бойфренд співачки – 39-річний бізнесмен Картер Реума. Акторка називає його хлопцем своєї мрії і абсолютно впевнена, що він той, хто їй потрібен. Пара разом уже понад рік.

– Я справді дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в своєму житті. Я вірю, що сім’я і діти – це сенс нашого буття. Раніше я не відчувала, що хтось заслуговує від мене на таке кохання, але тепер я знайшла свою людину, – зізналася зірка.

Американська акторка та секс-символ 90-х Памела Андресон заявила, що йде з соціальних мереж.

53-річна артистка написала в Instagram свою останню публікацію, в якій заявила, що їй ніколи не був цікавий віртуальний світ.

– Це буде моя остання публікація в Instagram, Twitter і Facebook. Я знайшла своє місце в житті. Наразі я надихаюся читанням і проведенням часу на природі. Я вільна. Сподіваюся, що і ви знайдете в собі сили та натхнення йти за своєю метою. Не піддавайтеся спокусі витрачати час даремно. Не дозволяйте взяти ваш мозок під контроль, – підписала публікацію Памела.

Варто зазначити, що Андерсон була активним користувачем соцмереж та із задоволенням ділилася фотографіями зі своєю мільйонною аудиторією.

Шанувальники зірки зізналися, що сумуватимуть.

Голлівудський актор Елліот Пейдж, раніше відомий як акторка Еллен Пейдж, розлучається зі своєю дружиною Еммою Портнер. Екс-кохані прожили в шлюбі три роки.

За даними видання The Hollywood Reporter, пара розійшлася ще влітку.

– Після нашого розставання влітку ми ухвалили важке рішення – розлучитися. Незважаючи ні на що, ми поважаємо одне одного та залишаємося близькими друзями, – йдеться в офіційній заяві пари.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Еллен Пейдж оголосила себе трансгендерним чоловіком – Елліотом Пейджем. Дружина підтримала чоловіка та заявила, що пишається ним. За чотири роки до цього зірка серіалу Академія Амбрелла зізналася, що вона лесбіянка.

Документальний фільм про Брітні Спірс

Американське видання The New York Times знімає документальний фільм про Брітні Спірс та життя всесвітньо відомої співачки.

Кінострічка Framing Britney Spears вийде вже 5 лютого 2021 року на відеострімінговій платформі Hulu. Автори фільму покажуть найяскравіші моменти з життя співачки: успіхи й поразки, зворотну сторону популярності, розрив стосунків із двома дітьми та нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

Фото: Paris Hilton, Pamela Anderson, Elliot Page