Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде розповіла про екс-коханого Микиту Ломакіна, особисте життя зараз, і про те, з якою людиною не стала б зустрічатися.

Мішель Андраде одна з тих публічних особистостей, які ретельно приховують своє особисте життя.

В інтерв’ю Потапу та Позитиву Мішель розповіла про свої тривалі взаємини зі співаком Микитою Ломакіним. Пара познайомилася в 2013 році на Х-Факторі.

– Все почалося з Х-Фактора, мені тоді було 17 років, а йому 16. Ми були молоді та юні, але завдяки цим стосункам я дізналася дуже багато нового, – зізналася Мішель.

Стосунки пари тривали п’ять років. Дівчина зізналася, що після розлучення вони ще довго підтримували дружні стосунки.

Співачка натякнула, що зараз у неї є коханий чоловік, але розкривати імені хлопця не стала.

– Це класно, коли творча людина закохана, вона відчуває себе інакше. Мій хлопець знає більше, ніж подруги та мама. В першу чергу він мій друг, – зізналася Мішель.

Артистка наголосила, що зустрічатися з людиною, яка не має стосунку до музики, їй було б складно.

– Чоловік, який не працює в сфері шоу-бізнесу, не зможе зрозуміти, чому я можу затриматися на роботі. Я не хочу витрачати свою енергію та час на те, щоб пояснювати всі нюанси, – поділилася співачка.

Також дівчина сказала, що не оцінює людину за зовнішністю, головне – комфорт поруч з нею.

У 13 років Мішель переїхала з Болівії в Україну. В 2013 році майбутня зірка взяла участь у Х-факторі, після чого до неї прийшла слава. Через три роки співачка приєдналася до команди Потапа, який до сьогодні є її продюсером.

Мішель Андраде і Позитив вирушать у Болівію

Мішель Андраде та Олексій Завгородній (Позитив) стануть телеведучими першого ювілейного випуску Орла і Решки. Популярне тревел-шоу святкує 10 років.

У новому сезоні очікується 10 випусків із зірковими ведучими, які в кожному епізоді будуть змінюватися.

Мішель і Позитив відправляться в Болівію, на батьківщину до співачки, яка вперше за три роки побачиться зі своїм батьком.

Фото: Michelle Andradе