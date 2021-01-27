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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Валентина Чорна |

Модельний дебют – 16-річна дочка Хайді Клум стала обличчям модного журналу

16-річна Лені, донька відомої топ-моделі Хайді Клум, знялася у першій сольній фотосесії та дебютувала в якості моделі на подіумі.

Лени Клум

Лені Клум взяла участь у зйомці для журналу Hunger. Дівчина позувала знаменитому фотографу Джону Ранкіну, а стилістами виступили Роб Зангарді і Маріел Ханн – дует, який відповідає за наряди Дженніфер Лопес.

Юна модель поділилася чорно-білими світлинами на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники відзначили, що Лені успадкувала мамину привабливість та вміння триматися перед камерою. Дівчині пророкують велике майбутнє у фешн-бізнесі.

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Також Лені Клум взяла участь у презентації в рамках Тижня моди в Берліні.

Донька Хайді стала моделлю на показі Der Berliner Salon – спеціальному заході, який об’єднує німецьких дизайнерів. Лені представила наряди від 35 модельєрів, які стали учасниками виставки в цьому році.

Хайді Клум повністю роздяглася

47-річна модель та телеведуча Хайді Клум поділилася з підписниками досить відвертим фото.

Вона позує повністю оголеною, прикрившись лише прозорою фіранкою. Знімок був зроблений на балконі. Позаду неї видніються пальми і море.

Фото: Лені Клум

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