Інтерв’ю з новими солістками гурту ВІА Гра

Відомий композитор та продюсер Костянтин Меладзе наприкінці 2020 року представив оновлений склад гурту ВІА Гра. Новими солістками стали Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.

В одному з перших інтерв’ю співачки розповіли про унікальність нового складу ВІА Гри, кар’єрні плани та популярність.

Через пандемію коронавірусу минулий рік видався непростим для більшості артистів, але дівчата змогли знайти і позитивні сторони карантину.

– Завдяки карантину у нас із дівчатами є час трохи краще зрозуміти одна одну, підготуватися, відрепетирувати. Скажу по секрету: найближчим часом ми плануємо реліз. Скоро шанувальники побачать наш новий склад в новому образі, – зізналася Уляна Синецька.

Минулого року гурту виповнилося 20 років, але солістки впевнені, що саме їхній склад є унікальним.

– Усі дівчата у ВІА Грі були дуже красивими, але наша відмінна риса – синергія. Ми розуміємо одна одну, мислимо в одному напрямку. І всі ми професійні вокалістки. У кожної з нас хороший вокал і незвичайна зовнішність, – запевняє Уляна Синецька.

– Ми відрізняємося від інших складів саме тим, що ми всі троє – професійні музиканти, – зазначає Ксенія Попова.

28 січня відбудеться реліз нової версії хіта Антигейша. Учасниці гурту розповіли, чому саме цю пісню вони вирішили переспівати.

– Ми з дівчатами помітили, що цю пісню – одну з найвідоміших у групи ВІА Гра – дуже складно знайти. Її немає ніде. На жодних платформах. Для Костянтина це стало сюрпризом. І ми вирішили дати їй друге життя! Тим паче що вона і нам, і шанувальникам дуже подобається. Ми її перезаписали – з нашими голосами пісня стала ще цікавішою і красивішою, а обкладинки ми зробили в азіайському стилі, – розповідає Софія Тарасова.

Також співачки зізналися, що напередодні знімання вони завжди дотримуються дієти, щоб мати у кадрі гарний вигляд.

– Ми ділимося одна з одною різними секретами схуднення, займаємося у залі – щонайменше три-чотири рази на тиждень. Як на мене, правильне здорове харчування – це запорука прекрасної зовнішності, – поділилася Софія Тарасова.

Інтерв’ю оновленої ВІА Гри

В інтерв’ю Фактам ICTV учасниці гурту ВІА Гра розповіли про роботу в умовах пандемії, нові концерти, реакцію оточення та плани на майбутнє.

Також співачки поділилися, як відреагували їхні знайомі на новину про те, що тепер вони – новий склад гурту ВІА Гра.

Джерело: PEOPLETALK