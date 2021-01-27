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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Ми – унікальний склад: нові учасниці ВІА Гра про кар’єрні плани гурту

Відомий композитор та продюсер Костянтин Меладзе наприкінці 2020 року представив оновлений склад гурту ВІА Гра. Новими солістками стали Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.

Виа Гра 2020 року

В одному з перших інтерв’ю співачки розповіли про унікальність нового складу ВІА Гри, кар’єрні плани та популярність.

Через пандемію коронавірусу минулий рік видався непростим для більшості артистів, але дівчата змогли знайти і позитивні сторони карантину.

– Завдяки карантину у нас із дівчатами є час трохи краще зрозуміти одна одну, підготуватися, відрепетирувати. Скажу по секрету: найближчим часом ми плануємо реліз. Скоро шанувальники побачать наш новий склад в новому образі, – зізналася Уляна Синецька.

Минулого року гурту виповнилося 20 років, але солістки впевнені, що саме їхній склад є унікальним.

– Усі дівчата у ВІА Грі були дуже красивими, але наша відмінна риса – синергія. Ми розуміємо одна одну, мислимо в одному напрямку. І всі ми професійні вокалістки. У кожної з нас хороший вокал і незвичайна зовнішність, – запевняє Уляна Синецька.

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– Ми відрізняємося від інших складів саме тим, що ми всі троє – професійні музиканти, – зазначає Ксенія Попова.

28 січня відбудеться реліз нової версії хіта Антигейша. Учасниці гурту розповіли, чому саме цю пісню вони вирішили переспівати.

– Ми з дівчатами помітили, що цю пісню – одну з найвідоміших у групи ВІА Гра – дуже складно знайти. Її немає ніде. На жодних платформах. Для Костянтина це стало сюрпризом. І ми вирішили дати їй друге життя!

Тим паче що вона і нам, і шанувальникам дуже подобається. Ми її перезаписали – з нашими голосами пісня стала ще цікавішою і красивішою, а обкладинки ми зробили в азіайському стилі, – розповідає Софія Тарасова.

Інтерв’ю з новими солістками гурту ВІА Гра

Також співачки зізналися, що напередодні знімання вони завжди дотримуються дієти, щоб мати у кадрі гарний вигляд.

– Ми ділимося одна з одною різними секретами схуднення, займаємося у залі – щонайменше три-чотири рази на тиждень. Як на мене, правильне здорове харчування – це запорука прекрасної зовнішності, – поділилася Софія Тарасова.

Інтерв’ю оновленої ВІА Гри

В інтерв’ю Фактам ICTV учасниці гурту ВІА Гра розповіли про роботу в умовах пандемії, нові концерти, реакцію оточення та плани на майбутнє.

Також співачки поділилися, як відреагували їхні знайомі на новину про те, що тепер вони – новий склад гурту ВІА Гра.

Джерело: PEOPLETALK

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