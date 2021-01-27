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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Олександра Ватаманюк |

Сюрприз: Halsey вагітна первістком

Американська співачка Halsey оголосила про свою вагітність. Співачка чекає на народження свого первістка.

Холзи

Радісну новину вона розповіла в своєму Instagram.

Співачка підписала серію фотографій словом Сюрприз, на яких вона позує з животиком.

Артистка відмітила на знімку свого бойфренда сценариста Алева Айдина. Він також поділився цією новиною в своєму Instagram. Новий обранець Halsey не публічна людина, він працює в кінематографі в якості продюсера та сценариста.

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Halsey, справжнє ім’я якої Ешлі Ніколетт Франжіпан, раніше зустрічалася з репером G-Eazy. Протягом стосунків G-Easy неодноразово зраджував співачці, вже за рік пара оголосила про розрив.

Викидні Halsey

Це буде перша дитина Halsey після трьох викиднів протягом багатьох років. Співачка страждає на ендометріоз – гінікологічне захворювання, яке може викликати безпліддя.

Один з викиднів у Halsey стався під час концерту.

Фото: Halsey

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