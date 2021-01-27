Російська балерина Анастасія Волочкова в День свого народження прийняла рішення розірвати стосунки з бойфрендом.

Волочкова зустрічалася зі своїм обранцем два роки, але ніколи не показувала його публіці. На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала два пости, в яких детально описала, що вона зараз відчуває.

– Ми довгий час жили разом. Безліч прекрасних моментів, подій та відпочинків нас об’єднувало. Я жодного поганого слова про нього не дозволю собі сказати, як і про інших чоловіків, з якими мене пов’язувала доля. Але мені, як і багатьом іншим, властиво розчаровуватися в людях, в їх ставленні та вчинках, – написала балерина.

Зірка зазначила, що серце підказало їй, що потрібно щось змінювати у житті. І, розчарувавшись, Волочкова вирішила не брехати самій собі та завершити ці стосунки.

– Щирість – дуже рідкісна риса в наші дні, і я не шкодую, що в мені немає меркантильності та лукавства. Я вчинила чесно та відкрито. Справжні жінки, які вміють любити, мене зрозуміють. Я щедро ділилася з вами емоціями кохання, які мене переповнювали. Але цей вогонь перегорів. У той же час, це був досвід. І я вирішила почати новий етап свого життя, – зізналася Анастасія Волочкова.

Неочікуваний образ Анастасії Волочкової

Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з підписниками фото у неочікуваному образі.

У кадрі балерина у вбранні з глибоким декольте сидить на задньому сидінні авто. Але найбільше шанувальників вразило те, що Анастасія надягла на голову авоську.

Фото: Анастасія Волочкова