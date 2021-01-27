Легендарна українська співачка Софія Ротару більшу частину часу в період пандемії коронавірусу проводить у своєму заміському будинку під Києвом. ЗМІ показали особняк зірки.

Житло народної артистки розташоване в селі П’ятихатка неподалік Козина.

Будинок артистки розміщений на кордоні двох сіл у сосновому гаю.

Елітний особняк площею 1 412 кв. м. Ротару придбала 15 років тому.

На ділянці навколо будинку ростуть хвойні дерева – величезні сосни, блакитні ялинки, туї та інші декоративні рослини.

Котедж співачки має кутасту форму та кількох рівнів. На кадрах можна побачити, що з камінної труби йде дим, а на території припарковано білий Range Rover артистки.

На своїй сторінці в Instagram співачка ділилася непоказними фотографіями особняка, акцентуючи увагу на квітах, які ростуть у неї на території.

По сусідству з будинком Ротару зведено інші елітні маєтки, а поруч триває будівництво палацу.

Зазначимо, що на новорічні свята артистка виступила тільки двічі – в Москві на Пісні року та на 95 кварталі в Києві.

Онучка Ротару показала нареченого-мільйонера

19-річна внучка Софії Ротару Софія Євдокименко поділилася рідкісними знімками з коханим у своєму Instagram.

Обранцем дівчини став 31-річний мільйонер Денис Жаданов – бізнесмен і віце-президент IT-компанії Readdle.

Варто зазначити, що зіркова бабуся вважає внучку занадто юною для заміжжя.

Фото: София Ротару