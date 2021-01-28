Українська співачка Настя Каменських зняла кліп на пісню Почуття, прем’єру якого чекав її покійний батько.

Цією інформацією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кадр з відеоролика.

Відомо, що кліп на пісню Почуття повинен був вийти до Дня святого Валентина. В зв’язку з обставинами, що склалися – смертю батька співачки, про яку дівчина повідомила 25 січня, прем’єра відбудеться раніше – 29 січня.

– Пісня Почуття подобалася батькові, він любив її слухати та дуже чекав прем’єру. Йому імпонувало те, що в пісні розповідається про почуття дівчини, яка йде до вінця, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж, – розповіла Настя.

У кліпі знялася мама Каменських, тому батько зірки особливо чекав на його вихід.

Артистка зізналася, що хотіла скасувати прем’єру, але потім зрозуміла, що випуск цієї пісні – найкращий спосіб виразити свою любов та вдячність татові.

– Батьки з дитинства вчили мене, що любов – це головне почуття на землі. Їх трепетні та сповнені кохання стосунки довжиною в життя – найкраще тому підтвердження, – поділилася Каменських зі своїми підписниками.

Підготовка до зйомки кліпу почалася ще у вересні.

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Артистка хотіла, щоб це відео стало подарунком для всіх закоханих. Для самої ж дівчини пісня є одою любові.

– Я сподіваюся, що вона надихне кожного цінувати щасливі моменти з коханими людьми. Не проґавте часу, коли можете сказати кохаю і дякую тим, кого ви цінуєте, – підсумувала Настя.

Помер батько Насті Каменських

25 січня на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських повідомила, що у неї помер батько.

Співачка опублікувала їх спільне відео зі святкування Нового року 2021. Олексій Жмур помер на 81-му році життя.

Фото: Nastia Kamenskykh