Американська зірка Кріс Дженнер найближчим часом отримає два нових звинувачення від свого колишнього охоронця Марка МакВільямса. Чоловік звинувачує учасницю реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians у расовій дискримінації та сексуальних домаганнях.

Суд проти зірки відбувся в середу 27 січня. За даними іноземних ЗМІ ні Кріс, ні МакВільямс на слухання не прийшли.

Адвокат охоронця заявила судді по телефону, що планує подати змінену скаргу, яка буде містити два нові звинувачення, після чого суд перенесли на 23 березня.

Кріс Дженнер категорично заперечує всі звинувачення на свою адресу, намагаючись захистити своє ім’я та репутацію від неправдивих свідчень.

– Звинувачення проти Дженнер помилкові та спрямовані на те, щоб змусити її замовкнути за допомогою врегулювання суперечки. Але цього не буде. Ми будемо домагатися виправдання в суді і продемонструємо хибність показань, – заявив адвокат зірки.

Марк МакВільям працював на зіркову сім’ю в 2017-2018 роках. Його звільнили через те, що він не впорався зі своїми обов’язками і навіть спав на роботі.

У минулому році 44-річний охоронець вирішив подати до суду на Кріс Дженнер. Заявивши, що став жертвою сексуальних домагань з боку зірки.

Кріс Дженнер та Корі Гембл

Відомо, що 65-річна Кріс Дженнер з 2016 року зустрічається з 40-річним піар-менеджером Корі Гемблом.

Зірка не соромиться ділитися подробицями їхнього сексуального життя. Кріс зізналася, що завжди готова до інтимної близькості зі своїм бойфрендом та в неї ніколи не болить голова.

Фото: Kris Jenner