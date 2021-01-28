Російська модель Ірина Шейк та американський актор Бредлі Купер підтримуюють дружні стосунки навіть після розлучення.

Пара розірвала стосунки ще влітку 2019 року, але заради 3-річної доньки Леї вони залишилися хорошими друзями.

Після розставання 45-річний Купер та 36-річна Шейк вирішили жити в одному місті Нью-Йорку та розділити батьківські обов’язки порівно. Вони однаково багато часу проводять з дочкою.

– Спільне виховання дочки відповідно до графіка не приносить проблем, і вони дуже поважають один одного. Пріоритетом для Бредлі є Лея, а Ірина дуже турботлива мама. Вони залишаються однією командою, – повідомляє джерело.

Днями, шанувальники помітили Ірину Шейк на прогулянці з дочкою у Нью-Йорку. Зірка була одягнена в червоному тренчі, кепці, окулярах та високих чорних чоботах.

Ірина Шейк подала до суду на відомого блогера

34-річна російська модель Ірина Шейк подала до суду на 19-річного блогера Володимира Горяїнова.

Горяїнов, більш відомий як Володя XXL, піарився у мережі завдяки провокаційним куплетам, в яких згадував ім’я моделі. Слова про те, що “він робить Мілкшейк на обличчя Ірини Шейк” образили колишню кохану голлівудського актора Бредлі Купера.

Джерело: ET