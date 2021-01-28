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Наташа Тарчевська |

Помер радянський актор Василь Лановий

Відомий радянський актор, народний артист СРСР Василь Лановий помер. Його серце перестало битися ввечері 28 січня.

Помер радянський актор Василь Лановий

Трагічну новину підтвердила дружина актора – Ірина Купченко. Нещодавно разом із нею Василь Лановий захворів на коронавірус.

28 січня стан артиста різко погіршився, а за деякий час у Василя Ланового настала клінічна смерть.

Лікарям вдалося повернути його життя, однак через декілька годин актор помер.

Актор Василь Лановий найбільше прославився завдяки кінострічкам Сімнадцять миттєвостей весни, Анна Кареніна, Офіцери та інші.

Василь Лановий і Крим

Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі актор Василь Лановий неодноразово озвучував своє ставлення до України.

Так, актор часто відвідував окупований Крим.

Василь Лановий виступив на відкритті російського фестивалю у Керчі, де заявив, що є тільки одна велика російська мова, все інше — наріччя.

Також Василь Лановий схвально оцінював політику Володимира Путіна та закликав підтримати поправки до російської конституції, які, зокрема передбачають практично “безкінечне” право Путіна на президентський пост в РФ.

Джерело: ТАСС

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