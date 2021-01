Американська акторка Клоріс Лічмен померла на 95-му році життя у своєму будинку у місті Енсінітас, штаті Каліфорнія.

За словами представника акторки, вона померла уві сні з природних причин.

Американська кіноакадемія, лауреатом якої є Лічмен, висловила співчуття у зв’язку зі смертю акторки.

Cloris Leachman was a comedy legend. From a groundbreaking role on “The Mary Tyler Moore Show” to the films of Mel Brooks and her Oscar-winning turn in Peter Bogdanovich’s “The Last Picture Show,” she never lost her ability to shock, delight and surprise us. She will be missed. pic.twitter.com/tcyfF1uzWj

— The Academy (@TheAcademy) January 27, 2021