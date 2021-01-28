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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Марія Степанюк |

Померла Клоріс Лічмен – одна із найтитулованіших акторок в історії телебачення

Американська акторка Клоріс Лічмен померла на 95-му році життя у своєму будинку у місті Енсінітас, штаті Каліфорнія.

Клорис Личмен

За словами представника акторки, вона померла уві сні з природних причин.

Американська кіноакадемія, лауреатом якої є Лічмен, висловила співчуття у зв’язку зі смертю акторки.

— Клоріс Лічман була легендою комедії. Від ролі у Шоу Мері Тайлер Мур (телевізійний ситком 1970-х, – Ред.) до фільмів Мела Брукса та її нагороди Оскар за фільм Пітера Богдановича Останній кіносеанс, вона ніколи не втрачала здатності шокувати, тішити та дивувати нас.

Клоріс Лічмен дебютувала на Бродвеї у 1950 році у п’єсі Повернися назад, маленький Шеба.

У 1971 році вона виграла нагороду Оскар за роль другого плану самотньої домогосподарки у драмі Останній кіносеанс (реж. П. Богданович).

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Американським телеглядачам вона найбільш запам’яталася завдяки ролі допитливої сусідки Філліс у Шоу Мері Тайлер Мур.

— Загалом мені все одно, як я виглядаю, гидкою чи красивою. Я не думаю, що це краса. Одного чудового дня будь-хто з нас може бути як красивим так і огидним, – говорила Лічмен про цю роль у 1973 році.

Лічмен є однією із найтитулованіших акторок в історії телебачення. Вона виграла дев’ять статуеток Еммі та була номінована на цю премію 22 рази. Також вона виграла нагороди Золотий глобус та BAFTA.

Статуетки BAFTA Лічмен удостоїлася за роль в Останньому кіносеансі, а Золотий глобус їй дали за головну роль у серіалі Філліс (1975-1977).

Також вона грала у фільмах: Молодий Франкенштейн (1974), Музика серця (1999), Відбій (200), Поганий Санта (2003), Іспанська англійська (2004), Знову ти (2010). Останньою роботою Лічмен у кіно/на телебаченні була роль у серіалі Американські боги.

Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

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