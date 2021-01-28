Українського телеведучого Сергія Притулу звинуватили у тому, що він вестиме російське шоу.

У мережі з’явилася інформація про те, що Новий канал купив у російського каналу ТНТ телепрограму Де логіка?, ведучим якої буде Притула.

На своїй сторінці у Facebook він розмістив пост, у якому пояснив ситуацію.

– Коли мені написали про придбання франшизи у ТНТ я стрімголов побіг до керівництва каналу за роз’ясненням і мені чітко пояснили, що ніяких договорів між Новим і ТНТ немає в природі! Правовласник формату – британська компанія, – розповів Сергій Притула.

Він додав, що знав про те, що формат шоу є і в Росії. За його словами, там також показують відомі передачі Хто зверху?, Інтуїція, Голос країни і Х-фактор, які було куплено за кордоном, а потім адаптовано в багатьох різних країнах.

– Зрада неслась наче снігова лавина і фейсбук спільнота почала активно забивати цвяхи у віртуальну труну моєї кар’єри та репутації! Став “псевдо” мій патріотизм, на нуль множились роки присвячені популяризації української мови, а волонтерська діяльність називалась піаром та прикриттям для темних справ з продажу душі кремлівським старцям! – пише Притула.

Також Притула зазначив, що звернувся до керівництва з вимогою назвати власника гумористичного шоу Де логіка?, бо є інформація, що продукт розробляли в Росії. Якщо це справді так, то телеведучий не з’явиться у наступних сезонах цього проекту.

Притула про президентські амбіції

Колишній кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула прокоментував можливість участі у наступних президентських виборах.

Притула зізнався, що має величезне бажання щось змінити в країні. Він запевнив, що наступна парламентська кампанія — це те, до чого він активно готується.