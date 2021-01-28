Українська співачка Альона Омаргалієва, солістка дуету TamerlanAlena зізналася, що втратила двох дітей.

В інтерв’ю програмі Зірковий шлях артистка розповіла, що в неї двічі завмирав плід на ранніх термінах.

Співачка разом зі свої чоловіком Тамерланом (справжнє ім’я – Юрій) виховує 7-річного сина Тимура. Вдруге Альона завагітніла у 2017 році, але на ранньому терміні втратила немовля.

– У мене завмер плід. Ми були шоковані, для нас це був удар. Уже можна було визначити навіть, хто це був. Тобто, нам сказали, що це дівчинка, – зізналась артистка.

Після втрати дитини у пари опустилися руки, адже жоден лікар не міг пояснити причину завмерлої вагітності.

Через два роки Альона завагітніла ще раз, однак на третьому місяці співачка дізналася, що знову втратила немовля.

– Під час чергового огляду лікар сказав, що він не бачить серцебиття, тобто плід завмер. У мене сльози відразу полилися градом, – розповіла артистка.

Тамерлан і Альона зізнаються, що пережити таку трагедію – дуже складно. Але завдяки підтримці рідних людей їм вдалося впоратися та не втратити надії на краще. Подружжя вірить, що вони все ж стануть батьками вдруге, а в сина Тимура з’явиться сестричка чи братик.

У Меган Маркл стався викидень

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що після переїзду в США втратила другу дитину.

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Фото: TamerlanAlena