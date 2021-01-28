PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Сльози полилися градом: у солістки гурту TamerlanAlena двічі завмирав плід

Українська співачка Альона Омаргалієва, солістка дуету TamerlanAlena зізналася, що втратила двох дітей.

Тамерлан и Алена Омаргалиевы

В інтерв’ю програмі Зірковий шлях артистка розповіла, що в неї двічі завмирав плід на ранніх термінах.

Співачка разом зі свої чоловіком Тамерланом (справжнє ім’я – Юрій) виховує 7-річного сина Тимура. Вдруге Альона завагітніла у 2017 році, але на ранньому терміні втратила немовля.

– У мене завмер плід. Ми були шоковані, для нас це був удар. Уже можна було визначити навіть, хто це був. Тобто, нам сказали, що це дівчинка, – зізналась артистка.

Після втрати дитини у пари опустилися руки, адже жоден лікар не міг пояснити причину завмерлої вагітності.

Читайте
Плакали обоє: Квіткова розповіла про бажану вагітність

Через два роки Альона завагітніла ще раз, однак на третьому місяці співачка дізналася, що знову втратила немовля.

– Під час чергового огляду лікар сказав, що він не бачить серцебиття, тобто плід завмер. У мене сльози відразу полилися градом, – розповіла артистка.

Тамерлан і Альона зізнаються, що пережити таку трагедію – дуже складно. Але завдяки підтримці рідних людей їм вдалося впоратися та не втратити надії на краще. Подружжя вірить, що вони все ж стануть батьками вдруге, а в сина Тимура з’явиться сестричка чи братик.

У Меган Маркл стався викидень

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що після переїзду в США втратила другу дитину.

Вона відчула сильний біль, коли змінювала підгузок своєму первістку Арчі. Меган зізналася, що обіймала свого первістка, знаючи, що втрачає другу дитину.

Фото: TamerlanAlena

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка