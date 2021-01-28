Російський співак Філіп Кіркоров поїде на міжнародний вокальний конкурс Євробачення з молдовською співачкою Наталією Гордієнко – їхня команда представлятиме Молдову.

Кіркоров у своєму Instagram опублікував фото зі співачкою та оголосив про спільну участь.

– Тепер офіційно. Ми їдемо підкорювати Євробачення разом з Наталією від Молдови. Наша міжнародна команда готує дуже солодку прем’єру! Я впевнений, що ми вас здивуємо. Починаємо зворотній відлік, – написав Філіп Кіркоров.

Це буде вже другий виступ артиста в конкурсі Євробачення. У 1995 році Кіркоров представляв Росію в столиці Ірландії Дубліні з піснею Колискова для вулкана. Пісня не отримала успіху, тому зайняла 17 місце.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров активно підтримує політику Володимира Путіна, так само як і придушення масових протестів у підтримці опозиціонера Олексія Навального.

У 2008 році Наталя Гордієнко отримала звання Заслуженої артистки Молдови за творчі успіхи. Артистка стала наймолодшою з виконавців, що здобули це звання.

Гордієнко була переможницею конкурсу Нова хвиля 2007 року в Юрмалі. Раніше співачка брала участь в Євробаченні 2006 року.

Євробачення 2021 року

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Нідерландах в Ahoy Arena. Шоу мало відбутись у 2020 році, проте організатори заходу скасували конкурс через пандемію.

Цього року всі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь в конкурсі, оскільки існує ризик, що деякі співаки не зможуть прибути в Роттердам або ж їх можуть помістити на карантин.

Півфінали Євробачення-2021 відбудуться 18 і 20 травня. Фінал заплановано на 22 травня.

Переможець національного відбору на Євробачення-2020 року – українська електро фолк-група Go-A – готується до міжнародного пісенного конкурсу в Нідерландах. Солістка групи Катерина Павленко повідомила, що пісню для конкурсу презентують в лютому 2021 року.

Фото: Філіп Кіркоров