Американська акторка і секс-символ 90-х Памела Андерсон вийшла заміж ушосте. Обранцем 53-річної зірки став її охоронець Ден Гейгерс.

Відомо, що зі своїм коханим Памела познайомилася на початку 2020 року. За словами зірки, під час самоізоляції вони постійно перебували разом, в результаті чого закохались одне в одного.

Весілля акторки відбулося в переддень Різдва, однак вона не поспішала ділитися радісною новиною з шанувальниками.

– Я саме там, де мені потрібно бути – в обіймах людини, яка мене щиро кохає, – поділилася зірка Playboy.

Одруження пари відбулося на території будинку акторки в місті Ледісміт, на східній частині острова Ванкувер.

– Я вийшла заміж біля свого будинку, тут жили мої бабуся та дідусь. Саме тут колись зіграли весілля мої батьки. Вони досі разом, – розповіла Андерсон.

Церемонія одруження пройшла тихо та скромно, без присутності родини чи друзів.

Памела була одягнена в вінтажну весільну сукню зі структурованими рукавами та корсетом. Образ зірки доповнила довга фата, а на ногах були високі гумові чоботи.

Образ Гейгерса був більш вільним – чорні штани та біла сорочка.

Цікаво, що наприкінці січня 2020 року Андерсон таємно вийшла заміж за продюсера Джона Пітерса. Шлюб зірки тривав 12 днів.

Памела Андерсон попрощалася з підписниками

Памела Андерсон розмістила останню публікацію в своїх соціальних мережах.

Зірка розповіла, що вона знайшла своє місце в житті і наразі надихається читанням та проведенням часу на природі.

Артистка закликала своїх підписників не піддаватися спокусі витрачати час даремно і заявила, що це буде її остання публікація в Instagram, Facebook і Twitter.

Фото: Heather Ross