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Марія Степанюк |

Документальний фільм про війну на Донбасі внесли до шкільної програми у Данії

Документальний фільм Віддалений гавкіт собак данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Віддалений гавкіт собак

— В Данії школярів 6-9 класів будуть вчити розумінню конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму Віддалений гавкіт собак. Того самого фільму про хлопця Олежку, який живе біля лінії фронту на Донбасі, – повідомив у Facebook асистент режисера стрічки Азад Сафаров.

Також він зазначив, що європейські діти під час перегляду цього фільму розумітимуть, з чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України.

Сафаров додав ще відгуки данських школярів про фільм.

— Якби я був там, я пісявся би у штани щоночі, коли там стріляють. Бо я б не знав виживу, чи помру, – 6 клас.

— Просто в голові не вкладається наскільки близько діти до війни. Це ж війна прямо за вікном. Це ж порушення всіх прав дітей, – 7 клас.

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Стрічка створена у колаборації Данії, Швеції та Фінляндії розповідає життя на Сході України під час війни на Донбасі. Головним героєм фільму є 9-річний хлопчик Олег, який живе на Донеччині на території бойових дій.

Знімання фільму відбувалися у селі Гнутове Донецької області з 2015 до 2017 року.

Віддалений гавкіт собак внесли до короткого списку (15 кандидатів) номінантів на премію Оскар 2019 року у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм.

Джерело: Azad Safarov

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