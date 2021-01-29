PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

Холостяк 2021: телеканал СТБ оголосив дату прем’єри

Телеканал СТБ оголосив дату прем’єри реаліті-шоу Холостяк.

Холостяк 2021: телеканал СТБ оголосив дату прем’єри

Найромантичніша прем’єра весни очікується у п’ятницю, 5 березня, о 19.00.

Головний героєм у 2021 році став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Читайте
Гори, тварини і жарти: що постить в Instagram герой Холостяка 11 Михайло Заливако

Відомо, що Михайло займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг та котів.

– Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною та з якою я зможу пов’язати своє подальше життя, – заявив Михайло.

Ведучим нового сезону шоу Холостяк стане Григорій Решетник.

Холостяк 2021

25 грудня телеканал СТБ оголосив ім’я головного Холостяка країни. Ним став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла посідає спорт.

Що відомо про головного героя шоу Холостяк Михайла Заливака – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка