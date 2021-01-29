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Каріна Зуєва |

Надя Дорофеєва вийшла на мороз в одному халаті, з оголеними ногами

Українська співачка Надя Дорофеєва поділилася з шанувальниками затишними фотографіями, зробленими біля її будинку.

Надя Дорофеєва вийшла на мороз в одному халаті, з оголеними ногами

Артистка показала в Instagram, як розпочався її ранок. Співачка поділилася з підписниками серією фото, зроблених на засніженому майданчику біля її будинку.

Дівчина позувала в білому халаті, з-під якого виднілися оголені ноги та зі стаканчиком кави в руках.

– Ну якщо так гарно, тоді гаразд, – підписала публікацію Дорофеєва.

– Яка ти щаслива та красива. Дякуємо, що радуєш нас новими фотографіями, незважаючи на свій завантажений графік, – коментують публікацію зірки шанувальники.

1 млн за два місяці – Дорофеєва на Spotify

Надя Дорофеєва набрала мільйон прослуховувань на Spotify менш ніж за два місяці. Дебютний сингл Gorit співачка випустила під сценічним ім’ям DOROFEEVA.

Зазначимо, що це перша українська співачка, яка встановила такий рекорд.

Фото: DOROFEEVA

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