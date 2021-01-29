Білоруського співака Тіму Білоруських затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків за статею 328 (Незаконний обіг наркотичних засобів) УК Республіки Білорусі. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Сам артист заперечує цю інформацію.

Два кг так званої наркотичної речовини гашиш було виявлено у виконавця вдома. Співак зберігав його не для продажу, а для особистого використання.

Тіму Білоруських затримали 10 січня, а 12 січня його помістили під домашній арешт. Кумиру підлітків загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram артист прокоментував ситуацію та заявив, що історія про два кілограми гашишу – неправда.

– Я до останнього ігнорував ситуацію. Але бачу, що вже нереально. Тому що багато додалося новеньких диванних коментаторів. Загалом, заявляю вам відкрито: все, що ви читаєте, десь бачите – це неправда. Я перебуваю вдома – так, але не під арештом. Люди, наркотики – це погано і це треба розуміти в будь-якому випадку, – каже виконавець.

Тіма Білоруських випустив новий альбом

Білоруський співак Тіма Білоруських у січні 2020 року випустив новий альбом під назвою Моя кассета – твой первый диск. Це другий великий студійний запис музиканта. Артист здобув популярність у 2018 році з піснею Мокрые кроссы.

Джерело: Mash

Фото: Тіма Білоруських