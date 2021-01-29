Українська співачка Настя Каменських, NK, презентувала кліп на пісню Почуття.

Відомо, що відеоролик на пісню Почуття для артистки особливий. На його прем’єру чекав її покійний батько, про смерть якого зірка повідомила 25 січня.

– Почуття – це ода коханню, а кохання – це дар, який ми отримуємо від всесвіту, батьків та несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що в мене є кохана людина, з якою ми поділяємо не тільки це почуття, а й музику. І створили для вас цю неймовірну композицію, – сказала співачка.

У пісні та представленому відеоряді розповідається про почуття дівчини, яка йде до вінця, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. У кліпі разом з Каменських знялася її мама.

– Сподіваюся, що це відео нагадає вам всі найщасливіші моменти вашого життя, – сказала Настя.

Відзначимо, що спочатку співачка хотіла представити кліп до Дня всіх закоханих, але у зв’язку зі смертю батька перенесла прем’єру на 29 січня.

Каменських анонсувала вихід нового кліпу

Настя Каменських зняла кліп на пісню Почуття, на прем’єру якого чекав її покійний батько.

– Пісня Почуття подобалася батькові, він любив її слухати та дуже чекав на прем’єру, – розповіла зірка.

Співачка зізналася, що хотіла скасувати вихід кліпу, але потім зрозуміла, що випуск цієї пісні – найкращий спосіб висловити свою любов та вдячність батькові.

Фото: Nastia Kamenskykh