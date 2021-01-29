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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Ода коханню: Настя Каменських презентувала кліп на пісню Почуття

Українська співачка Настя Каменських, NK, презентувала кліп на пісню Почуття.

Ода коханню: Настя Каменських презентувала кліп на пісню Почуття

Відомо, що відеоролик на пісню Почуття для артистки особливий. На його прем’єру чекав її покійний батько, про смерть якого зірка повідомила 25 січня.

– Почуття – це ода коханню, а кохання – це дар, який ми отримуємо від всесвіту, батьків та несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що в мене є кохана людина, з якою ми поділяємо не тільки це почуття, а й музику. І створили для вас цю неймовірну композицію, – сказала співачка.

У пісні та представленому відеоряді розповідається про почуття дівчини, яка йде до вінця, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. У кліпі разом з Каменських знялася її мама.

– Сподіваюся, що це відео нагадає вам всі найщасливіші моменти вашого життя, – сказала Настя.

Відзначимо, що спочатку співачка хотіла представити кліп до Дня всіх закоханих, але у зв’язку зі смертю батька перенесла прем’єру на 29 січня.

Каменських анонсувала вихід нового кліпу

Настя Каменських зняла кліп на пісню Почуття, на прем’єру якого чекав її покійний батько.

– Пісня Почуття подобалася батькові, він любив її слухати та дуже чекав на прем’єру, – розповіла зірка.

Співачка зізналася, що хотіла скасувати вихід кліпу, але потім зрозуміла, що випуск цієї пісні – найкращий спосіб висловити свою любов та вдячність батькові.

Фото: Nastia Kamenskykh

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