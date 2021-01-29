У США померла відома актриса Сіселі Тайсон, їй було 96 років. Новину підтвердив її представник, однак причина смерті поки не повідомляється.

Сіселі Тайсон народилася у США у 1924 році. Першу роль у кіно вона отримала у віці 32 років. Акторка відома насамперед завдяки серіалу Як уникнути покарання за вбивство, де вона зіграла маму головної героїні.

Крім цього, Тайсон знімалася у фільмі Прислуга, за який отримала Премію Гільдії кіноакторів США. А за роль у стрічці Автобіографія міс Джейн Піттман вона виграла статуетку премії Еммі. Всього Сіселі Тайсон тричі отримувала премію Еммі та була номінована на премію Оскар.

Також на рахунку акторки ролі у таких стрічках: Смажені зелені помідори, Саундер, Поїздка в Баунтіфул, Щоденник божевільної чорної жінки тощо.

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Напередодні стало відомо про смерть Клоріс Лічмен – відомої американської актриси. Лічмен була одною з найтитулованіших акторок. На її рахунку дев’ять статуеток Еммі, нагороди премій BAFTA та Золотий глобус.