Українська співачка Слава Камінська полетіла у відпустку на Мальдіви. Зірка разом з дітьми зупинилася у п’ятизірковому готелі.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фото на фоні Індійського океану. Камінська позує у червоному купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.

Шанувальники відзначили, що Слава має дуже гарний вигляд.

– Хотіла, щоб було красиво, – лаконічно підписала фото зірка.

Леся Нікітюк відпочиває на Мальдівах

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла у відпустку на Мальдіви. Зірка зупинилась на віллі, що стоїть на воді з видом на тропічний ліс та Індійський океан.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на якому позує в бікіні бронзового кольору з блискітками.

Фото: Слава Камінська