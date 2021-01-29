У Рівному 23 січня після домашніх пологів померла 34-річна породілля. Трагічна подія викликала бурхливе обговорення в мережі. Користувачі звинувачують у трагедії блогера Софію Стужук.

Софія Стужук – блогер-мільйонник, яка багатьом відома тим, що народжує дітей вдома. Дві її дочки з’явилися на світ під час домашніх пологів. За допомогою доули – жінки, яка допомагає при вагітності та під час пологів, Джамілі.

Інтернет-зірка із задоволенням ділилася особистим досвідом таємних моментів, розміщуючи на своїй сторінці в Instagram відео і фото того, що відбувається.

Шквал критики обрушився на Стужук через те, що нібито це вона спонукає майбутніх мам до необдуманих вчинків, а ті, надивившись гарних картинок, ризикують своїм життям.

Реакція Стужук на критику

Блогер Софія не стала мовчати та заявила, що не збирається терпіти негатив на свою адресу і до цієї ситуації вона немає ніякого стосунку.

– Особисто породіллю я не знала, ніякого зв’язку між нами немає. Це просто чиєсь припущення, що жінка зробила такий вибір, піддавшись модним віянням блогера, – сказала Стужук.

За словами дівчини, пов’язувати її з цією ситуацією лише тому, що у неї є позитивний досвід домашніх пологів – непрофесійно і неадекватно.

– У своєму блозі я ділюся частиною особистого життя, досвідом і думкою. Ніколи в житті на своїх майданчиках я не закликала нікого робити так само. Я хочу, щоб ви розуміли, що є чіткий поділ – я і моє життя, ви і ваше життя.

Блогер підкреслила, що не може знати, яку частину її інформації візьмуть підписники і як вони будуть інтерпретувати її в своє життя. Тому вона не несе відповідальності за вчинки та вибір людей.

– Кожен блогер, інфлуенсер або лідер думок щось транслює. Як це сприйматиметься людьми і що вони надалі робитимуть з інформацією – це виключно відповідальність кожної окремої людини, – підкреслила Софія.

Смерть породіллі в Рівному

У суботу, 23 січня, рівнянка померла в місцевому пологовому будинку, куди її доправили після домашніх пологів. У жінки почалася масивна кровотеча та лише через півтори години для неї викликали швидку допомогу.

У квартирі під час пологів перебували чоловік породіллі, її сестра та духовний наставник.

Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення, де через годину вона померла.

Фото: Sofia Stuzhuk