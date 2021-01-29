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Валентина Чорна |

Запальні танці та зіркові гості – як Катерина Кухар відсвяткувала свій день народження

Українська прима-балерина, суддя проекту Танці з зірками Катерина Кухар гучно відсвяткувала свій день народження. Друзі зробили їй сюрприз та організували секретну вечірку.

Екатерина Кухар

18 січня танцівниці виповнилося 39 років, на той час знаменитість разом із сім’єю відпочивала на Мальдівах. А коли повернулася, друзі влаштували їй свято в одному з найкращих готелів Києва.

До святкування долучився телеведучий Володимир Остапчук, а також співачки Оля Полякова та Наталія Могилевська. Знаменитості на своїх сторінках в Instagram активно діляться яскравими відео з вечірки.

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Володимир Остапчук у сторіз показав запальні танці та щирі емоції Кухар, коли вона побачила, що усі зібралися заради неї.

Наталія Могилевська опублікувала відео, на якому вона разом з друзями запалює на танцювальному майданчику.

– Катюша, з Днем народження, – лаконічно написала Могилевська.

Тіна Кароль святкує свій день народження

Популярна українська співачка Тіна Кароль 25 січня відсвяткувала свій 36-й день народження.

Зірка вже 15 років підкорює український шоу-бізнес. За цей час співачка випустила близько 40 відеокліпів та 7 студійних альбомів.

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