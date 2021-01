В Афінах померла шотландська поп-співачка і музичний продюсер Sophie – у віці 34 року.

Sophie пішла з життя в своєму будинку в результаті нещасного випадку, після того, як спробувала піднятися вище, щоб насолодитися видом повного Місяця, і оступилася.

– Sophie була піонером нового звуку, одним з найвпливовіших музикантів останнього десятиліття, – йдеться в заяві її лейбла Transgressive.

Справжнє ім’я співачки – Софі Ксеон, вона народилася 17 вересня 1986 року в Глазго. Її дебютний сингл Nothing More to Say був випущений у 2013 році, проте популярність до співачки прийшла після виходу пісні Bipp в 2013 році і збірника Product в 2014.

Студійний альбом Oil of Every Pearl’s Un-Insides номінували на престижну музичну премію Grammy в номінації Найкращий танцювальний/електронний альбом.

Sophie також активно співпрацювала з популярними артистами різних жанрів, зокрема з Мадонною. Крім музичної діяльності, трансгендерна співачка була відома боротьбою за права сексуальних меншин.