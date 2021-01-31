Одного із найвідоміших російських реперів Oxxxymiron затримали під час акції протесту на підтримку Олексія Навального.
Репер перебував зі своїми знайомими в епіцентрі протесту на Сінний площі у Санкт-Петербурзі.
Інформацію про затримання Oxxxymiron у своїх Insta Stories підтвердив ресторатор і головний ведучий Versus Battle Олександр Тімарцев.
Він зауважив, що 31 січня Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) святкує 36-й день народження.
– Супер-сюр. Випадково зустрів Мирона, я привітав його з днем народженням, ми пройшли декілька кроків, і його відразу “прийняли” в пазік. Ми просто йшли, і його забрали. Мирон, живи!
Користувачі соцмереж встигли викласти фотографії Oxxxymiron на мітингу у Санкт-Петербурзі.
Говорят, в Петербурге празднуют день рождения Оксимирона. Поздравляем именинника, отличный способ встретить своё 36-летие ????@norimyxxxo pic.twitter.com/dRkOMtiH3T
— Ola Chesare (@olachesare) January 31, 2021
Помітно, що репер просто стоїть з телефоном у захисній масці, не порушуючи жодних правил.
Усі подробиці затримання Oxxxymiron уточнюються.
Джерело: restoratorvs
Фото: norimyxxxo