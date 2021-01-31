Одного із найвідоміших російських реперів Oxxxymiron затримали під час акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Репер перебував зі своїми знайомими в епіцентрі протесту на Сінний площі у Санкт-Петербурзі.

Інформацію про затримання Oxxxymiron у своїх Insta Stories підтвердив ресторатор і головний ведучий Versus Battle Олександр Тімарцев.

Він зауважив, що 31 січня Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) святкує 36-й день народження.

– Супер-сюр. Випадково зустрів Мирона, я привітав його з днем народженням, ми пройшли декілька кроків, і його відразу “прийняли” в пазік. Ми просто йшли, і його забрали. Мирон, живи!

Користувачі соцмереж встигли викласти фотографії Oxxxymiron на мітингу у Санкт-Петербурзі.

Говорят, в Петербурге празднуют день рождения Оксимирона. Поздравляем именинника, отличный способ встретить своё 36-летие ????@norimyxxxo pic.twitter.com/dRkOMtiH3T — Ola Chesare (@olachesare) January 31, 2021

Помітно, що репер просто стоїть з телефоном у захисній масці, не порушуючи жодних правил.

Усі подробиці затримання Oxxxymiron уточнюються.

Джерело: restoratorvs

Фото: norimyxxxo