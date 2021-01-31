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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Репера Oxxxymiron затримали під час мітингу на підтримку Навального

Одного із найвідоміших російських реперів Oxxxymiron затримали під час акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Репера Oxxxymiron затримали під час мітингу на підтримку Навального

Репер перебував зі своїми знайомими в епіцентрі протесту на Сінний площі у Санкт-Петербурзі.

Інформацію про затримання Oxxxymiron у своїх Insta Stories підтвердив ресторатор і головний ведучий Versus Battle Олександр Тімарцев.

Він зауважив, що 31 січня Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) святкує 36-й день народження.

– Супер-сюр. Випадково зустрів Мирона, я привітав його з днем народженням, ми пройшли декілька кроків, і його відразу “прийняли” в пазік. Ми просто йшли, і його забрали. Мирон, живи!

Користувачі соцмереж встигли викласти фотографії Oxxxymiron на мітингу у Санкт-Петербурзі.

Помітно, що репер просто стоїть з телефоном у захисній масці, не порушуючи жодних правил.

Усі подробиці затримання Oxxxymiron уточнюються.

Джерело: restoratorvs

Фото: norimyxxxo

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