Настя Каменських звернулася до шанувальників після смерті батька

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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Цінуйте близьких: Каменських звернулася до шанувальників після смерті батька

Відома українська співачка Настя Каменських розповіла шанувальникам, що надихнуло її на новий кліп на пісню Почуття.

Цінуйте близьких: Каменських звернулася до шанувальників після смерті батька

Думками щодо життєвих цінностей Каменських поділилася у своєму Instagram.

На домашньому фото співачка у світло-рожевому костюмі сидить у кріслі, відвівши погляд вбік.

В публікації Настя Каменських підкреслила, що головним почуттям назавжди залишиться любов.

– Любов і подяка – це головні почуття в житті. Прямо зараз обійміть тих, хто вам доріг – кохану людину, батьків, дітей, друзів. Не упускайте момент сказати “люблю” і “спасибі”.

Каменських додала, що моменти з близькими та рідними дарують безмежну енергію та мотивацію жити.

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Кліп Почуття

29 січня відбулася прем’єра кліпу NK – Почуття, який присвятила своєму батькові.

Олексій Йосипович Жмур займався музикою і спортом. Відомо, що свого часу він очолював команду Динамо з волейболу, а пізніше був концертним директором хору імені Г. Верьовки.

Батько Насті Каменських помер 25 січня, причини родина не розгошує.

В Instagram співачка зізналася, що хотіла скасувати прем’єру, але потім зрозуміла, що випуск цієї пісні – найкращий спосіб виразити свою любов та вдячність татові.

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