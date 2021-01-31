На Євробачення 2021 Францію представлятиме Барбара Праві з піснею Voilà. Пісенний конкурс відбудеться у Нідерландах.

Пісня Барбара Праві Voilа розповідає чуттєву історію переживань та зізнань артиста перед своїм глядачем.

27-річна Барбара вперше представить Францію на Євробаченні. До цього вона двічі готувала конкурсантів на дитяче Євробачення.

Євробачення 2021 розпочнеться 12 травня у Роттердамі. Участь у пісенному конкурсі візьме 41 країна. Фінал заплановано на 22 травня.

Найцікавіше про Барбару Праві

Барбара Праві народилася у Франції, однак має іранське і сербське коріння.

Окрім чарівного голосу, також вона володіє талантом композитора.

Співачка надихається музикою у стилі chanson française і часто слухає Едіт Піаф.