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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Євробачення 2021: Францію представить Барбара Праві з піснею Voilа

На Євробачення 2021 Францію представлятиме Барбара Праві з піснею Voilà. Пісенний конкурс відбудеться у Нідерландах.

Євробачення 2021: Францію представить Барбара Праві з піснею Voilа

Пісня Барбара Праві Voilа розповідає чуттєву історію переживань та зізнань артиста перед своїм глядачем.

27-річна Барбара вперше представить Францію на Євробаченні. До цього вона двічі готувала конкурсантів на дитяче Євробачення.

Євробачення 2021 розпочнеться 12 травня у Роттердамі. Участь у пісенному конкурсі візьме 41 країна. Фінал заплановано на 22 травня.

Найцікавіше про Барбару Праві

Барбара Праві народилася у Франції, однак має іранське і сербське коріння.

Окрім чарівного голосу, також вона володіє талантом композитора.

Співачка надихається музикою у стилі chanson française і часто слухає Едіт Піаф.

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